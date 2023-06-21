Gürsel Tekin ile Serkan Toper arasında 'millilik' tartışması Habertürk canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun '16'lı ittifak' çıkışına değinen Serkan Toper, CHP'li Gürsel Tekin'in tepkisiyle karşılaştı. Tekin "Bizim milliliğimizi kimseyle tartışmam. Terörle iş birliği diyorsun. Hakaret ediyorsun" dedi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ile HDP arasındaki görüşmeler sıklaşmış, HDP'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleneceği duyurulmuştu.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeye dair detaylar paylaşılmasa da, Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin ardından hem Kandil'den hem de HDP'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

Bu durumun üstüne Kılıçdaroğlu'nun sürekli Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapması HDP'de beklentileri iyice artırırken, seçim sonuçlarıyla muhalefetin tüm hayalleri yıkıldı..

Halk, ülke yönetimini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 12. kez yenilgisini tattı.

Yenilgi sonrası muhalefette iç hesaplaşmalar yaşanırken, bir yandan değişim çağrıları yükselmeye devam ediyor..

Kılıçdaroğlu'ndan 16'lı masa çıkışı

İstifa beklentilerine kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetteki ittifak eleştirilerine karşı, stratejinin doğruluğunu savunarak, gerekirse 16'lı masa kurarak Türkiye'yi aydınlığa çıkartacağını söylemesi yeni bir tartışma konusu yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Habertürk TV canlı yayınında ele alındı.

"'CHP milli meselelere yabancılaşabilecek bir parti değildir' demesi lazım"

Afşin Yurdakul'un konuğu olan CHP milletvekili Gürsel Tekin ile hukukçu Serkan Toper arasında gergin anlar yaşandı..

CHP'nin milli meselelere yabancılaşmaması gerektiğini belirten Topel, şu ifadeleri kullandı:

Ders almanız gerekirken, 6 değil 16'lı masa da kurarım dediniz. Demek ki meselenin masadaki insan ve parti sayısını çoğaltmak olmadığını hala anlayamamışsınız. Mesele uyum ve istikrar içinde bir birliktelik ortaya koyabilmekti.



Eylem fikir birlikteliği içinde. Siz ne yaptınız sadece öfkeyi ortaya koydunuz.



CHP'nin bugün başına geçecek ismin şunu diyor olması lazımdı: CHP milli meselelere yabancılaşabilecek bir parti değildir.

"Bizim milliliğimizi kimseyle tartışmam, terörle iş birliği diyor!"

Bunun üzerine bir çıkış yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Bizim milliliğimizi kimseyle tartışmam. Ama çok ayıp bir şey bak! Türkiye yangın yerine dönmüş, oturtmuşsunuz benim milliliğimi kimseye tartıştırtmam. Müsaade edin eksikliklerimizi ve kusurlarımızı benim seçmenim ya da benim örgütüm sorgulasın.



Konuşma hakkı başka bir şey. Hakaret ettirmem Serkan. Terörle ilintili hale getiriyorsun. Terörle iş birliği diyorsun. Hakaret ediyorsun. Mücadele etmezsiniz ben bu yayını terk ederim.



Terörle ilişki diye bir cümleyi ben kabul etmem. Eğer böyle somut bir şey varsa zaten önce ben terk ederim.

"Eleştiriye tahammül edeceksiniz"

Serkan Toper ise "Yaparken utanmıyorsunuz da biz söyleyince mi utanalım. HDP ile ittifak yapmadı mı CHP? Eleştiriye tahammül edeceksiniz" yanıtını verdi.

Gerilen ortamı yumuşatmaya çalışan Afşin Yurdakul ise çareyi reklama girmekte buldu..