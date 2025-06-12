Hababam Sınıfı Tatilde'nin çekildiği izci kampı bakın ne halde

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Türk sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul gibi usta oyuncuların bir araya geldiği bu efsane film, sadece oyuncu kadrosuyla değil, çekildiği mekanlarla da hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı Tatilde'nin kamp sahneleri zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor.

Özellikle “burası şimdi ne halde?” sorusuna yanıt arayan nostalji tutkunları, şaşkınlık yaşıyor.

İŞTE SON HALİ

Yıllar önce film çekimleri için tercih edilen o doğayla iç içe kamp alanı, zaman içerisinde pek çok değişime uğradı.

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki izci kampı sahneleri, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Polonezköy civarında bir kamp alanında çekilmiştir.

Filmde kullanılan okul ise aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır.