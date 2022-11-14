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    Hacı Yakışıklı Yeni Akit'ten ayrıldı

    Yeni Akit gazetesinde yazarlık yapan Hacı Yakışıklı, kariyer hayatına Tv100'de devam edeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:48
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    Hacı Yakışıklı Yeni Akit'ten ayrıldı

    Hacı Yakışıklı, Yeni Akit gazetesinden ayrıldı.

    Yakışıklı, anlaşarak ayrıldığını vurguladığı Yeni Akit'in ardından yeni çalışacağı şirketi de açıkladı.

    "Yazılarımla Tv100'deyim"

    Aralık ayından itibaren Tv100 yazarı olarak kariyer hayatına devam edecek olan Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    O paylaşımda, "Yeni Akit gazetesinden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. 3 ay evvel vefat eden Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime rahmetle.. Aralık'tan itibaren 'tv100 yazarı' olarak yazılarımla ve ekranlarda Tv100'deyim.." ifadeleri kullanıldı.

    Bir diğer yandan Yakışıklı, Yeni Akit'ten ayrılığı bağlamında bir yazı yayınladı.

    "Tüm birimlerde görev yaptım"

    Yakışıklı, yazısının bir kısmında, "29 yıllık yayın hayatında 'inananların yüz akı' olan Akit’e 2003 senesinde 'Gazete dağıtım elemanı arıyor musunuz?' diyerek başvurmuştum. O günden bu yana dağıtıcılık, abonetörlük, temsilcilik, bölge müdürlüğü, muhabirlik, ek editörlüğü, köşe yazarlığı ve son 7 senedir de Ankara Temsilcisi olarak neredeyse tüm birimlerinde görev yaptım.

    Hacı Yakışıklı Yeni Akit ten ayrıldı #1

    "Başka mecrada devam edeceğim"

    Bir 'Ankara Gazetecisi' olarak yine Başkent’te kulisleri takip ederek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya ve kendi bakış açımla yorumlamaya bir başka mecrada devam edeceğim. Allah 'hakk ve hakikat yolunda' eğilmeden, bükülmeden ayağımızı sabit kılsın!" cümlelerini kullandı.

    Hacı Yakışıklı Yeni Akit ten ayrıldı #2


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