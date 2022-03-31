Hakan Ural’dan Beren Saat’e tepki

Katıldığı fuarda “İklim Elçisi” seçilen oyuncu Beren Saat’in hükümetin icraatlarını dile getirmesini eleştirdiği konuşması gündem olurken; Saat’e, Hakan Ural’dan tepki geldi.

Ankara'da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat'e, “İklim Elçisi” plaketi verildi.

Teşekkür konuşması yapan Beren Saat, toplumsal ve sosyal konulara dikkat çekerken, hükümetin icraatlarının dile getirilmesinden şikayet etti.

“ELEŞTİRİNCE YOLLARA, KÖPRÜLERE BAK DENİLDİ”

Saat, “Kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi.” diye konuştu.

Oyuncunun bu sözleri, “Neler Oluyor Hayatta” programının sunucularından Hakan Ural' kızdırdı.

“SÖYLEDİKLERİNDE OLAĞANÜSTÜ ANORMALLİKLER VAR”

Beren Saat'in sözlerine tepki gösteren Hakan Ural, “Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, ‘Yüzümüzü Batı'ya dönmüştük. Bundan sonra da Doğu'ya dönelim deniyor’ diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?” diye sordu.

Haran Ural'dan Beren Saat'e tepki VİDEO

“SENİN TEKNOFEST GENÇLİĞİNDEN HABERİN VAR MI?”

“İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim.” diyerek sitemine devam eden Ural, şöyle konuştu:

“Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun. ‘Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz’ dedin. Sen, Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest’teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok.”

“O CÜMLELER SİZE AĞIR GELİR, ALTINDA KALINIR”

Konuşması sırasında söylediği cümlelerin Beren Saat’e ait olmadığını savunan Ural, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sana bunu kim yazdı? İnsan düşüncesini yazma ihtiyacı hisseder mi? Zaten o okuduklarının sana ait olmadığı vücut proporsiyonundan da belli. Ben bir gün olsun Beren’i ülkesinin meseleleri ile alakalı konuşurken ne duydum ne de gördüm.

Hani derler ya ‘Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü?’ diye. Susmak da bir tercihtir. Ama ben 1 sene karar aldım, asla susmayacağım. Edebiyle, adabıyla söyleyeceğim. Hakaret yok, küçümseme yok. Sen kendi kendine bir tercihte bulunup, bu cümleleri söylemişsin. Eleştirilmeyi de göze almışsındır herhalde. Oscar trajikomikti, bu çok ucuz. O cümleler size ağır gelir, altında kalınır.”

Beren Saat: Eleştirince köprülere, yollara bak dediler VİDEO