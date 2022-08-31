Halk TV'de yayınlanan 'Neden Sonuç' programında gazeteci İbrahim Kahveci, savunma sanayisindeki başarıyı Kenan Evren dönemine dayandırdı.

Savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hamleleri, bu alanda Türkiye'yi dünyanın en iyi ülkeleri arasına soktu.

Üretilen İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri gökyüzünde Türkiye'yi egemen güç kılarken, buna son olarak Kızılelma da eklenmeye hazırlanıyor.

Dün Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi de TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez görücüye çıktı.

Kızılelma, 2023'te göklerde olacak

Kızılelma'ya ilişkin konuşan Selçuk Bayraktar, "İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'yı uçurmayı hedefliyoruz." dedi.

Selçuk Bayraktar'ın bu açıklaması heyecan yaratırken Halk TV ekranlarında konuya ilişkin şaşkına çeviren ifadeler kullanıldı.

'Neden Sonuç' isimli programda Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST ve Kızılelma ele alındı.

Halk TV'de savunma sanayisindeki başarı Kenan Evren dönemine mal edildi

Açıklamasıyla şaşkına çevirdi

Gazeteci İbrahim Kahveci, savunma sanayisindeki başarının temellerinin Kenan Evren döneminde atıldığını söyledi.

Bu başarıyı neredeyse 40 yıl öncesine mal etmeye çalışan Kahveci, "Biz savunma sanayisinde büyük başarı elde ettik. Ama bu savunma sanayisinin temeli 80’lerde atıldı." dedi.

"Savunma sanayisindeki başarının temeli Kenan Evren'den geliyor"

Savunma sanayisinde atılan adımların meyvesini şimdi vermeye başladığını da iddia ederek şaşkına çeviren Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun’da TEKNOFEST’te bir uçak görücüye çıkmış. Yerli ve milli Kızılelma diye. Biz savunma sanayisinde büyük başarı elde ettik. Ama bu savunma sanayisinin temeli 80’lerde atıldı, Kenan Evren tarafından. Ağacı ne yaparsınız, fide değil sebze değil. Ağacı dikersiniz 10 yıl meyve almazsınız oradan. O fide büyüyecek, yeşerecek 7-8 yıl sonra tek tük meyve vermeye başlar. Belki de 15 yıl sonra asıl meyveleri vermeye başlar. Şimdi savunma sanayisinde de meyveler veriliyor."