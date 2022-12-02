Türkücü Ferman Toprak dolandırıldı

"Hayatı tesbih yapmışım" şarkısı ile ünlenen Ferman Toprak ve yakın çevresi, aile dostu olarak gördüğü bir kişi tarafından dolandırıldı.

"Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısı ile tanınan türkücü Ferman Toprak, hiç beklemediği bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu.

"Aile dostum" dediği O.V., hem kendisini ve hem de yakın çevresini dolandırdı.

O.V.'nin sahibi olduğu bir döviz bürosuna yatırım yapan Ferman Toprak ve yakınları, bir süre sonra O.V.'nin irtibatının kesildiğini söyledi.

Ferman Toprak; kendisini, eşini ve yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Kardeş dediğimiz bir insandı"

Toprak, "Kardeş dediğimiz bir insandı. Tüm parayı üstünden kâr payı verilecek vaadi ile topladılar. Eşim Hilal'den 1 milyon TL ve benden 62 bin dolar aldı. Bir süre sonra paramızı almak istedik ancak geri dönüş alamadık. Şaşkınlık içindeyiz." şeklinde konuştu.

"Lüks hayatı bizim paramızla yaşıyor"

Parasını kaybetmekten çok aile dostu olarak gördüğü bir kişi tarafından dolandırılmanın üzüntüsünü yaşayan Toprak, "15 yıllık arkadaşımdı, çocuklarımla çocukları arkadaş. Sanat ve iş dünyasından da birçok ismi dolandırdı. 70 kişi dava açtı, 'Döviz Bürosu Mağdurları' diye WhatsApp grubumuz bile var. Milyonlarca lirasını kaybedenler arasında 15 Temmuz gazileri bile var. Kendisi şu anda bile lüks arabalarla, tatillerde gezdiği anları paylaşıyor. Lüks hayatı bizim paramızla yaşıyor." diyerek sitemde bulundu.

"Şahsıma ait olan paradan dolayı icralık oldum"

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak, yaşadığı dolandırıcılık olayı karşısında "Yeni bir iş kurmuştum. Masraflar için O.V.'ye verdiğim 1 milyon TL'den bana 50 bin TL göndermesini söyledim. Çalışanı bana istediğim tutarı yolladı ancak dekontunda 'Borç' ibaresi vardı. Bir süre sonra evime icra dava dosyası geldi. Şoke oldum, şahsıma ait olan paradan dolayı icralık oldum. Kendisinin durumu çok iyi. Birçok gayrimenkulü var, hatta Acarkent'te değeri 4 milyon dolar olan villasını FB'li bir futbolcuya yıllık 4 milyon TL karşılığında kiraya verdi." şeklinde açıklamada bulundu.