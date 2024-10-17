Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı, Seksenler’in Niyazi’siydi… Vural Çelik’in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Seksenler ve Organize İşler gibi yapımlarla hafızalara kazınan Çelik, televizyon dünyasında kendine önemli bir yer edinmişti.

Özellikle Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Çelik, evinde ölü bulundu.

2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası bir süre yoğun bakımda kalan Vural Çelik’in iki gün önce hastaneden paylaştığı video ortaya çıktı.

DERT YANDI

İki gün önce hastane yatağından paylaşım yapan Vural Çelik’in son sözleri ise şöyle oldu:

“Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Renge Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu. Bu arada sordular, dediler ki "Serumu ayakta mı alacaksınız? Yatarak mı?" Dedim, sedyede olmuyor mu? Soruyoruz artık çünkü sedyeye ek vergi geldi dediler. Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum.”

VURAL ÇELİK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Çelik’in ölümü hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Rasim Özcan, “Henüz kaybettik, ölüm haberi doğru ama nedenini kesin olarak bilemiyorum. Kendisi hastanedeydi. Şeker, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi sorunları vardı.” ifadelerini kullandı.