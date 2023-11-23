Hazal Kaya takıntılarını anlattı: Sirkeyle yıkanıyorum! TV programına katılan oyuncu Hazal Kaya, batıl inançları olduğunu belirterek sirkeyle yıkandığını, astroloğuna sormadan imza atmadığını açıkladı.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girdi.

Aşk-ı Memnu dizisi ile akıllara kazınan Hazal Kaya, 2. kez bebeğini kucağına aldı.

33 yaşındaki oyuncu, NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla gerçekleşen Empati programının konuğu oldu.

Programda yeniden çocuk doğurmak yerine evlatlık alabileceğini söyleyen Hazal Kaya "Benim çok sevgim var, sevgimi veririm" diye de vurguladı.

Takıntılarını anlattı

Program esnasında birçok konuya değinen oyuncu, takıntılarını da ele aldı.

Fazlasıyla takıntılarının olduğunu söyleyen Kaya, batıl inançlarını da vurguladı.

Sirkeyle yıkanıp, astroloğuna danışmadan hareket etmediğini söyleyen oyuncu, doğumunda dahi merkür retrosunu sorduğunu söyledi.

"Astroloğuma sormadan imza atmam"

Eşi Ali Atay'ın bu durumlara pek inanmadığını da belirten Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı;

Sirkeyle yıkanıp temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan bir şey yapmam, imza atmam. Çörek otu yakarım.

"Sancım varken 'Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş?' dedim"

Fiko'nun doğumu Merkür retrosuna denk geldi, o kadar komik ki sancım var, 'Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş?' dedim.

"Ali "biliyorsun öyle bir şey yok, gerçek değil' diyor"