Herkes onu Urfalı biliyordu... İbrahim Tatlıses’in kökeni bakın neresiymiş

Türk müziğinin güçlü sesi ve sahnelerin efsane ismi İbrahim Tatlıses’in hayatı, gerçek bir başarı öyküsüne dönüşen zorluklarla başladı.

1 Ocak 1952’de dünyaya gelen ve nüfus kaydında “İbrahim Tatlı” olarak geçen sanatçının yaşam öyküsü, kalabalık bir ailede, yoksulluk içinde başladı.

Kürt kökenli Leyla Hanım ve Arap kökenli Ahmet Tatlı’nın oğlu olan Tatlıses, henüz çocuk yaşta babasını kaybetti. Babasının cezaevinde olduğu dönemde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatına adım bile atamayan Tatlıses, hayatın yükünü çok erken sırtladı.

Genç yaşta ailesine destek olmak için çalışan Tatlıses, sinema salonlarında su satarak başladığı iş hayatında, bir gün bağırarak satış yapmaya çalışırken tokat yedi. Bu acı deneyim, onun kararlılığını kırmadı.

Ardından inşaatlarda demir ustası olarak çalışmaya başlayan Tatlıses, müziğe olan doğal yeteneğiyle adım adım sahnelere yürüdü.

Bugün “İmparator” lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses’in sokaklardan yıldızlı sahnelere uzanan öyküsü ilham verici.

Peki, usta sanatçı nereli? Cevabı onu yakından tanıyanları bile şaşırtabilir…

BAKIN KÖKENİ NERESİYMİŞ

Türk müziğinin “İmparator” lakaplı usta ismi İbrahim Tatlıses, yıllardır Şanlıurfa ile özdeşleşmiş bir figür olarak bilinse de, kökenine dair yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü sanatçının kardeşi Hüseyin Tatlı, yaptığı açıklamada aile büyüklerinin aslında Irak’tan Şanlıurfa’ya göç ettiğini söyledi.