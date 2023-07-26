İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi hayrete düşürdü! Erkeklerden şikayet etmişti... İŞTE O İSİM Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan'ı canlandıran İbrahim Çelikkol'un aşkı, şimdilerin önemli bir magazin figürü çıktı.

Son dönemin başarılı isimlerinden olan İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer aldı.

Burada Hakan'a hayat veren başarılı isim, Birce Akalay ile oynadığı Kuş Uçuşu'yla da ününü tazeledi.

Eşinden boşandıktan sonra sık sık adı Birce Akalay ile anılan Çelikkol, eski aşkıyla duyanları şaşırttı.

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun eski aşkı ise Tuğba Ekinci çıktı..

Büyük umutlarla başlayan bu aşk kısa sürdü ancak ikili sık sık basına fotoğraf verdi.

Ekinci - Çelikkol aşkının detayı

İbrahim Çelikkol ve Tuğba Ekinci aşkı bir döneme damga vurdu. İkilinin sarmaş-dolaş tatil fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ekinci ile İbrahim Çelikkol'un aşkları uzun soluklu olmadı. İddiaya göre; Ekinci'nin eski sevgilisi Cengiz Coşkun'la karşılaşınca selamlaşmasına sinirlenen Çelikkol, ilişkiyi bitirdi.

Tuğba Ekinci'nin, arkadaşlarına, ''Eski sevgilime selam vermemi kıskandı. Ben de erkektir deyip saygıyla karşıladım ve İbrahim'den ayrıldım'' dediği öğrenildi.