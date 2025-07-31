İhaneti kilosu ortaya çıkardı: Aldatıldığını bakın nasıl anladı

Akıllı tartıdan gelen veri aldatmayı ortaya çıkardı.

Reddit'te paylaşımda bulunan kadın, eşinin aldattığını bakın nasıl öğrendi.

Kilosu, her şeyi ortaya çıkardı.

ABD'de, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, evde olmadığı bir akşam ipucu yakaladı.

Şüphelenen kadın, akıllı tartıda 52 kiloluk birinin tartıldığını cep telefonundan fark edince aldatıldığını anladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan kadın, "Bir gün merakımdan yazlık evdeki akıllı tartının hafızasına cep telefonundan baktım. Ve benim evde olmadığım bir gün gece 12:25 ve 12:26'da iki kere yaklaşık 56 kiloluk birinin tartıldığını gördüm. Üstelik ben 52 kilo bile değilim" dedi.

Eşinin kendisini daha önce de aldattığını söyleyen eş, "Daha önce de beni aldattı ama o zamanlarda boşanmadık ve çok konuştuk. Kendimizi toparlamak için sözleştik" ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları kadının hemen avukata giderek boşanma davası açması gerektiğini söyledi.