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    İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır

    İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır

    Halk TV canlı yayınında Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan ilahiyatçı Nazif Ay, tepkilerin hedefi oldu..
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:07
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    Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel ve yılbaşı zamanı geldiğinde, her yıl yeniden milyonların merak ettiği o soru gündeme geliyor: Müslümanların yılbaşı kutlaması caiz midir?

    Her kesimden kişinin farklı bir yanıtı olan bu konuya, ilahiyatçı Nazif Ay'dan ise skandal bir açıklama geldi.

    Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Nazif Ay,  Kur'an ayetini kendince ve bağlamından kopartarak yorumladı.

    Noel kutlamalarının Müslümanlar için farz olduğunu söyleyen Nazif Ay, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

    "Hz. Muhadmmed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun"

    Ay, şu ifadeleri kullandı:

    "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?

    İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır ViDEO

    "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır"

    Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum ben. Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin."

    İlahiyatçı Nazif Ay dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır #1

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