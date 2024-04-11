İnci Taneleri 11. bölüm fragmanı: Dilber geri döndü! İşte olay pavyon dansı... Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisinden yeni fragman geldi. Dilber yeni pavyon dansıyla sahnelere geri döndü. Bu kez sosyal medyayı kasıp kavuracak. İşte İnci Taneleri 11. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın muhteşem kalemi ve harika bir oyuncu kadrosuyla yarattığı İnci Taneleri dizisi, her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Bu hafta da dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan yeni bölüm, izleyicilere bir kez daha unutulmaz anlar yaşatacak.

Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Heyecanla beklenen yeni bölümden gelen ilk fragman geldi.

Dilber'den yeni dans!

İnci Taneleri dizisinden beklenen sahne geldi. Bir süredir dansıyla uzak kalan Dilber, müthiş bir performansla geri dönüyor.

Yeni dansı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne...