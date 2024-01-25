İnci Taneleri dizisiyle şöhreti yakaladı! Sincanlı Erkal bakın gerçekte kimmiş... Uzun bir süredir gündemi meşgul eden, izleyicilerin heyecanla beklediği İnci Taneleri dizisi, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizide "Dilber Evin yok mu?" türküsüyle meşhur olan Sincanlı Erkal'ın hayatı merak konusu oldu. Bakın Sincanlı Erkal gerçekte kimmiş...

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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in paylaştığı İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin ilk tanıtımları büyük ilgi gördü. Ancak, en çok konuşulan anlarından biri hiç şüphesiz Sincanlı Erkal'ın sahne performansıydı.

Sosyal medyanın son dönemlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde söylediği "Gemileri Yakarım Dilber" türküsüyle büyük bir etki yarattı.

Ankara'nın geleneksel oyun havalarıyla tanınan Erkal Sonel, dizinin pavyon sahnesindeki performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Öte yandan pavyon sahnesiyle gündem olan Sincanlı Erkal'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bakın gerçekte kimmiş...

Sincanlı Erkal kimdir?

Ankara'nın Sincan ilçesinde 1972 yılında dünyaya gelen ve Sincanlı Erkal lakabıyla tanınan Erkal Sonel, 26 yıldır müzik sektöründe başarılı bir kariyere ulaştı.

1998 yılında "Mecburum" adlı şarkısıyla tanınmaya başladı ve o günden bugüne pek çok esere imza attı.

"Mecburum"un yanı sıra "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

2023 yılında ise Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı senaryo ve başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisinin müziklerini yaparak televizyon dünyasına adım atan Sincanlı Erkal, dizide pavyondaki bir sazcı olarak da yer aldı.

2024 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Erkal Sonel, müzik kariyerinin yanı sıra evli ve iki çocuk babasıdır.