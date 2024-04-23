İnci Taneleri'nin Necmi'si bakın aslen nereliymiş! İşte Onur Akbay'ın memleketi... Oyuncu Onur Akbay'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 34 yaşındaki Onur Akbay'ın memleketi...

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Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri'nde Necmi karakterine hayat veren oyuncu Onur Akbay hakkında aramalar hız kazandı.

Son dönemin en popüler yapımları arasında yer alan İnci Taneleri dizisinin oyuncuları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Onur Akbay, 2016-2019 yılları arasında yayınlanan 'Sıfır Bir Adana' dizisinde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandırdı.

'Sıfır Bir Adana' dizisindeki rolüyle büyük bir üne kavuşan Onur Akbay daha sonra Sokağın Çocukları isimli dizide rol almıştır.

Son olarak İnci Taneleri ile ekranlara çıkan Onur Akbay hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Onur Akbay hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

İşte Onur Akbay'ın doğduğu yer...

Diyarbakır'da dünyaya geldi

Onur Akbay, 1990 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Eğitimi için Adana'ya taşınan Onur Akbay, Çukurova Üniversitesi mezunudur.