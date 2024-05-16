İnci Taneleri'nin Nehir'i paylaştı, Instagram alev aldı! "Ateş gibisin" İnci Taneleri kadrosunda dahil olan oyuncu Sera Kutlubey'in sosyal medyadaki pozları göz kamaştırdı.

ensonhaber.com

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü oynadığı dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler yer alıyor.

İnci Taneleri dizisinin merakla beklenen karakteri ise sonunda göründü.

Azem'in kızı Nehir, gidişata damga vurdu.

Nehir karakterini güzel oyuncu Sera Kutlubey canlandırıyor.

Sera Kutlubey'den cesur pozlar

26 yaşındaki oyuncu ilk olarak Kehribar dizisi ve akabinde İsimsizler, Zalim İstanbul ve İyilik gibi yapımlarda rol aldı.

Performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey, sosyal medyadaki halleriyle ise beğeni topladı.

Sera Kutlubey'in kırmızılar içindeki cesur pozları, Instagram'ı kasıp kavurdu.

1.3 milyon takipçili hesabından ünlü oyuncuya yorum yağmuru geldi.

İşte o kareler...