Yağmur Dinç

İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları ' Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, akabinde Heder Oldum Aşkına, Aşkım Aşklarından Bulasın, Melekler Seni Bana Yazmış gibi şarkılara imza attı.

Bir dönemin popüler popçularından olan Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemde.

Astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz." demişti.

2025 KEHANETLERİ

Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

Ünlü şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.