İsmail Küçükkaya Halk TV'nin yemeklerini beğendi

Halk TV'de ekran karşısına geçmek için gün sayan İsmail Küçükkaya, yeni iş heyecanını gözler önüne serdi. Küçükkaya, kanalda çıkan yemekleri 'en sevdiğim' ifadeleriyle paylaştı.

FOX TV'de Çalar Saat programında sabah kuşağında reyting rekorları kuran sunucu İsmail Küçükkaya, radikal bir kararla Halk TV'te transfer oldu.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Hoşgeldin İsmail" paylaşımıyla ortaya çıkan transfer, sosyal medyada çok konuşuldu.

Küçükkaya, yeni işinde kamera karşısına geçmek için 12 Eylül tarihini beklerken, Fox TV'de boşluğu İlker Karagöz ile doldurdu.

Kanaldan ayrılış nedenini "Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım." ifadeleriyle tanımlayan Küçükkaya, yeni işi için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Şansıma en sevdiğim yemekler var"

Yeniden ekran karşısına geçmek için gün sayan sunucu, sosyal medya hesabından yeni iş heyecanını vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından kanalda çıkan yemekleri paylaşan Küçükkaya, "Halk TV’de yemek servisi başlamış. Bugün ilk gün. Şansıma en sevdiğim yemek var." ifadelerini kullandı.