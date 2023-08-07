İstanbul'da bir kişi, denizde namaz kıldı Tıklım tıklım olan sahilde namaza duran adamı görenler, cep telefonlarına sarıldı. Sosyal medyaya düşen görüntüler, viral oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Trafiğin ortasında ya da binanın çatısında gören olmuştur… Ancak kimse denizin ortasında kolay kolay rastlayamaz. Dalgalara karşı namaz kıldı Sıcak havada serinlemek için İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Sahili’ne gidenler, gözlerine inanamadı. Bir adam, denizde, dalgalara karşı namaz kıldı. Secde eden adamı görenler, hemen cep telefonlarına sarıldı. Sosyal medya, onu konuştu Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında namazını eda eden adamın görüntüleri, dolaşıma sokuldu. Sosyal medyada viral olan görüntüler binlerce yorum ve paylaşım aldı.