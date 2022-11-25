İzleyicilerin ağızlarını açık bırakan iddia: Dayım ve karım yasak aşk yaşıyor

Zonguldak'ta yaşayan Şeref Çakır, öz dayısı ve eşinin ihanetine uğradığını iddia ederek Esra Erol'un programına başvurdu.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da yine şaşkına çeviren bir olayı ele aldı.

Zonguldak’ta yaşayan Şeref Çakır, öz dayısı ve eşinin ihanetine uğradığını iddia ederek Esra Erol’un programına başvurdu.

Dayısı ile eşinin ilişkisi olduğunu söyledi

Karısı Gizem ile dayısının aracılığı ile tanıştığını söyleyen Çakır, evliliği sürecinde bu ihaneti öğrendiğini söyleyerek yaşanılanlara isyan etti.

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Gizem ise, "Ben dayısı ile yakın ilişkideydim arkadaştık ama sevgili değiliz” dedi.

"İkisinin cinsellik mesajlarını yakaladım"

Şeref Çakır ise söylenenleri kabul etmeyerek ”Gizem’in yanına yalan makinesi koyun arıza verir. İkisinin cinsellik mesajlarını yakaladım” iddiasında bulundu.

Gizem de, ”Cinsellik mesajları değildi. Biz Taner bey ile Şeref’in psikolojik bunalımlarını, benden uzaklaşmasını konuşuyorduk" açıklamasında bulundu.