Kadıköy Boğası'nın fragmanı çıktı! İşte merakla beklenen fragman

Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Sosyal medyada kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Başaran'ın hayatı, sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Başaran kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Çekimleri tamamlanan "Kadıköy Boğası" filmi 22 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

"Kadıköy Boğası" filminin merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı.

"Kadıköy Boğası" filminin oyuncu kadrosunda Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.



