Kalpazan'ın Ayşe'si Deniz Baysal'ın eski hali dikkat çekti! Yıllar öncesi şoke etti...

Yağmur Dinç

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller alan Deniz Baysal, "Kaçak Gelinler" ile çıkış yakaladı.

Fazilet Hanım'ın Kızları'nın Hazan'ı; Söz'ün Savcı Derya'sı; Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, şimdilerde Kalpazan dizisinde rol alıyor.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli olan Deniz Baysal, özel hayatıyla da izleyicilerin merak konusu oluyor.

Baysal'ın özellikle eski hali, izleyicilerin araştırma konuları arasında.

DENİZ BAYSAL'IN ESKİ HALİ

Ünlü oyuncunun yıllar önceki görüntüsü, güzelliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Aslen İzmirli olan 1991 doğumlu güzel oyuncu Deniz Baysal, kariyerini ileriye taşımaya devam ediyor.

Baysal, aynı zamanda doğal güzelliği ve yeteneği ile dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllardaki karelerini görenler ise, "Güzelliği aynı", "Doğal güzellik", "Bebek gibisin" gibi yorumlarda bulunuyor.