Kanada'daki TikTok fenomeninin sonu, paraşüt tutkusu getirdi

21 yaşındaki TikTok fenomeni Tanya Pardazi, bir süredir eğitimini aldığı paraşütle ilk kez atladı. Paraşütü açılmayan genç fenomen yere düşerek hayatını kaybetti.

Kanada Toronto Üniversitesi'nde felsefe bölümünü okuyan TikTok fenomeni Tanya Pardazi'yi, paraşüt tutkusu hayattan kopardı.

2017 Miss Teen Canada güzellik yarışmasında yarı finale yükselen Tanya, TikTok'ta takipçileriyle uzaylılar, sanat tarigi ve hayvan bilimi gibi konular konuşarak ünlenmişti.

Fenomen, bir süredir tutkunu olduğu ve eğitimlerini aldığı paraşütle ilk kez 27 Ağustos’ta tek başına uçtu.

Paraşütü açılmadı

Genç fenomenin ilk tek atlayışı 200 metre yükseklikten gerçekleşirken, dehşet dolu anlar yaşandı.

Pardazi, paraşütü geç açılınca yere çakıldı.

"Paraşütün arızalandığı anda ikinci paraşüte nasıl geçileceği öğretildi"

Genç kadının paraşüt eğitimi aldığı kurumdan yapılan açıklamada, “Pardazi, yedek paraşütün şişmesi için gereken zaman veya irtifa olmaksızın düşük bir irtifada hızla dönen bir ana paraşütü serbest bıraktı. Ona, ana paraşütün arızalandığı senaryoda ikincil paraşütüne nasıl geçileceği öğretildi.” cümleleri ifade edildi.

Korkunç olay sonrasında genç fenomene müdahalede bulunan sağlık ekipleri hastanenin yolunu tuttu.

Genç fenomen hayatını kaybetti

TikTok fenomeni, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Her zaman yeni bir maceraya atılmak isterdi"

Pardazi’nin arkadaşı Melody Ozgoli ise olayla ilgili, "Tanya, ilk kez tek başına atladı. Yeni ve macera dolu olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman yani bir maceraya atılmak isterdi. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı.” ifadelerini kullandı.