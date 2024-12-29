Karar açıklandı: Narin Güran'ı katili kim çıktı; Annesi mi, amcası mı? Narin'i kim öldürdü?

Yağmur Dinç

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran, katledildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda, faillerin bulunması için tüm ekipler çalıştı.

Yargı makamı ise bu olayda son noktayı koydu.

Amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ve köylüleri Nevzat Bahtiyar'ın tekrar tekrar sanık kürsüsüne çıktığı dava, sonuçlandı.

Narin'in katili böylelikle ortaya çıktı.

Peki, Narin'i kim öldürdü? İşte mahkemenin yanıtı...

NARİN'İN KATİLLERİ

Mahkeme kararında, Narin'i öldürenleri de açık açık belirtti. Kısa karara göre, Enes, Yüksel ve Salim Narin'i iştirak halinde öldürdü.

Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."