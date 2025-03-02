Kemal Sunal'ın ikizi gibiydi; İşte Emret Komutanım Naci'nin son hali

Yağmur Uçar

Kemal Sunal'a benzerliği ile bir dönem gündeme gelen Mehmet Kurt, Emret Komutanım dizisinde Naci karakterini canlandırdı.

Sempatik tavırları ile sevilen oyuncu Mehmet Kurt'un seneler sonraki hali birçok dizi sever tarafından merak edildi.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Kurt, büyük bir değişim yaşadı.

Emret Komutanım dizisinin Naci'si şimdilerde 42 yaşında. Bunun sonucunda ise Mehmet Kurt'un dizideki haline göre farklı bir görüntüye sahip.

İşte Emret Komutanım dizisinde Naci karakterini canlandıran Kurt'un şimdiki hali...