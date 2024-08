Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketini duyan şaşırıyor! Kenan İmirzalıoğlu bakın nereliymiş... Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzaloğlu'nun hayatı merak ediliyor. Kenan İmirzaloğlu hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü ismin memleketi yer aldı. İşte Kenan İmirzaloğlu'nun memleketi...

Editör: Salih Demirgan

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkında merak edilenler sık sık gündeme geliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan Kenan İmirzalıoğlu ilk olarak modellik kariyerine başlamıştır.

Kenan İmirzalıoğlu, 1997 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World yarışmalarını kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Modelliğin ardından oyunculuk yapmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ilk rolü, 1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteri olmuştur.

Bu dizideki performansı ile büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Daha sonra "Ezel" adlı dizideki "Ezel Bayraktar" rolü ile büyük bir çıkış yakalayan İmirzalıoğlu hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük beğeni kazandı.

2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun iki çocuğu bulunmaktadır.

Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak uyandırdı.

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu.