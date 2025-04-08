8 Nisan 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT 1...

Yağmur Uçar

TV karşısında kafa dinlemek isteyenler, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.

8 Nisan 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, saatlerini de kontrol ediyor.

İşte bugün yayındakiler...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

TV8

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Show TV

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TRT 1

06:45 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı