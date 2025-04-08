8 Nisan 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT 1...

TV karşısında kafa dinlemek isteyenler, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.
8 Nisan 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, saatlerini de kontrol ediyor.
İşte bugün yayındakiler...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
TV8
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
Show TV
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
TRT 1
06:45 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı