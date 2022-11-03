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Kendisine saldıran adamı dövdü
Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadına saldıran erkek, hayatının dersini aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 14:47
- Güncelleme : 03.11.2022 - 15:46
Sosyal medyada paylaşılan bir video epey ses getirdi.
Nerede gerçekleştiği belli olmayan olayda, kendisine yumruk atan adamı tekme tokat döven kadının videosu viral oldu.
Videoda kadına saldıran adamın yediği dayağa 'hak etti' yorumları yapıldı.
Binlerce beğeni aldı
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerde kişi tarafından izlendi.
Kavganın gerçekleştiği o anlar şöyle...
Kendisine saldıran adamı dövdü VİDEO