Petrol
94.86
-1.35%
Euro
18.187
-0.53%
Dolar
18.6203
0.02%
Altın
969.5
-1.02%
Borsa
4084
0.29%
Bitcoin
378.858
-1.62%
BTXN Coin
10.12
-0.19%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Kendisine saldıran adamı dövdü

    Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadına saldıran erkek, hayatının dersini aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendisine saldıran adamı dövdü

    Sosyal medyada paylaşılan bir video epey ses getirdi.

    Nerede gerçekleştiği belli olmayan olayda, kendisine yumruk atan adamı tekme tokat döven kadının videosu viral oldu.

    Videoda kadına saldıran adamın yediği dayağa 'hak etti' yorumları yapıldı.

    Binlerce beğeni aldı

    Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerde kişi tarafından izlendi.

    Kavganın gerçekleştiği o anlar şöyle...

    Kendisine saldıran adamı dövdü VİDEO

    Kendisine saldıran adamı dövdü #1

    Kendisine saldıran adamı dövdü #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi
    3. Sayfa

    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi

    Mezarlıkta hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin kabir duası
    Yaşam

    Mezarlıkta hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin kabir duası

    Görüş Bildir