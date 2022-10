Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı davası düştü

ABD'li yıldız Kevin Spacey'nin, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan cinsel saldırı davasında mahkeme, sinema sanatçısının suçsuz olduğuna karar verdi.

ABD'li Oscar ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey'nin hakkındaki cinsel saldırı davası karara bağlandı.

Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak "bir hikaye uydurduğunu" savundu.

Suçsuz bulundu

Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Oscar ödüllü Spacey'nin, Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.

American Beauty, The Usually Suspects filmleriyle yıldızlaşan ve son dönemde oynadığı House Of Cards dizisi ile ününe ün katan başarılı oyuncu hakkındaki dava düşmüş oldu.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım." dedi.

Anthony Rapp'in iddiası

Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey, daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları, Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.