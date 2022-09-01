Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar

8,5 hamile olduğunu belirten yarışmacı, doğumuna az kaldığını belirterek, "Burada doğurursam adını Kenan koyacağız mecburen" dedi.

ATV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, yeniden seyirciyi ekrana kilitledi.

Programın bu seferki yarışmacısı ise 8,5 aylık hamile Burçin Kaya Hüseyinoğlu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun tanımaya çalıştığı yarışmacı, söyledikleriyle seyirciyi güldürdü.

Karnı burnunda yarışmacı, "Buraya 1,5 kişi olarak geldim 8,5 aylık hamileyim." diyerek sözlerine başladı.

"Burada doğurursam adı Kenan olacak"

Doğumunun yaklaştığını belirten yarışmacı, "Aslında ismi belli, Mert düşünüyoruz. Ama doğuma az kaldı burada doğuracak olursam Kenan koyucaz mecburen." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren yarışmacı, sosyal medyada da konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar VİDEO