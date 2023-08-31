Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Recep Murat Yalçınkaya isimli yarışmacı, milyonluk soruyu görmeye bir adım kala programa veda etti. Yarışmacının annesinin söyledikleri ise izleyenleri güldürdü.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Son olarak programa katılan Recep Murat Yalçınkaya, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Recep Murat Yalçınkaya iyi bir yarışma çıkarırken milyonluk soruyu görmeye bir adım kala doğru yanıtı veremedi.

Milyonluk soruyu görmeye çok yaklaştı

11'inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacının karşısına, "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı uzunca düşündükten sonra soruya 'D- Almanya' cevabını verdi.

Annenin tepkisi güldürdü

Ancak doğru cevap 'C- Brezilya' idi. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracaktı ancak ne yazık ki elendi.

Yarışmacının verdiği cevap sonrası annesinin verdiği tepki ise Kenan İmirzaloğlu'nu güldürdü.

"Tüh bayağı da durduk burada"

Anne Yalçınkaya oğluna, "Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan bey! Canı sağ olsun. 200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise anneye "Yarım saat önce 30 da yoktu. 200'ü görünce 30 az gelir. Nasip mi gaza geldi." dedi.