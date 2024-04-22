Kim Milyoner Olmak İster'de ilk baraj sorusunda elendi: Yaptığı hataya kendisi de şaşırdı... Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ayla Can isimli yarışmacı “Halis muhlis ne demektir?” sorusuna yanlış cevap verdi. İkinci soruda yarışmaya veda eden isim, “Keşke joker kullansaydım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

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ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster?" programı yine dikkat çeken anlara sahne oldu.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'den sıfır çekerek ayrıldı.

Yarışmacı, ilk soruda başarılı bir performans sergiledi.

İkinci soruda elendi

Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Halis muhlis ne demektir?" sorusu çıktı.

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C- Aşağı yukarı" cevap şıkkını verdi.

Ancak sorunun doğru cevabının 'A şıkkı olan 'Tam anlamıyla' olduğu görüldü.

Şaşkına döndü: Keşke joker kullansaydım

Herhangi bir jokerini de kullanmayan yarışmacı verdiği yanlış cevap sonrası şaşkınlık yaşarken o anlar kameraya böyle yansıdı.

O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacıya, Kenan İmirzalıoğlu destek oldu.

Yarışmacı, programa veda ederken “Böyle hayal etmemiştim ama yapacak bir şey yok. Tüh keşke joker kullansaydım.” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ise “Kimse burada kusur aramasın. Önce burada bu medeni cesareti gösterip oturmak çok önemli. O yüzden sizi tebrik ediyorum.” diyerek yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.