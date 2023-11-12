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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta.
Büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye ulaştığı yarışmada ilk kez bir yarışmacı 13.soruya ulaştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler, peş peşe verdiği cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
Eyüp İşler, bu akşam açılan 5 milyon TL'lik soruya doğru yanıt verirse büyük ödülü kazanacak.
İşte 5 milyon TL'lik soru
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?
A: Çorum
B: Yozgat
C: Sivas
D: Tokat
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