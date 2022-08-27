Kim Milyoner Olmak İster'de mali müşavir matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de mali müşavir matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yarışmada ilginç bir an yaşandı. Mali müşavir olan Emine Küp isimli yarışmacı, matematik sorusunu bilemedi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” adlı bilgi yarışmasında izleyenleri şoke eden bir an yaşandı…

Yarışmaya katılan mali müşavir Emine Küp, hiç beklemediği bir soruda elendi…

Yanlış hesaplama yaptı

Kadın yarışmacı, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi.

Emine Küp'e, “2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?” sorusu yönetildi.

Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı, yanlış hesaplama yaparak “888” cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de mali müşavir matematik sorusunda elendi VİDEO

“Ki rakamlarla aranız iyidir değil mi?”

Doğru cevabın “778” olduğunu görünce çok şaşıran Emine Küp, “Ay inanmıyorum ya” diyerek tepki verdi.

Bunun üzerine Kenan İmirzalıoğlu’nun “Ki rakamlarla aranız iyidir değil mi? Mali müşavirsiniz” dediği duyuldu.

“Kınamayın, başınıza gelir”

Yanlış cevap verdiğine inanamayan Emine Küp, “Rakamlarla aram iyidir ama olmadı. Kınamayın başınıza gelir. Yarışmada olmak çok güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum.” dedi.