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    Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanı

    Pozitif tavırları ile dikkat çeken 20 yaşındaki genç, 400 bin TL'lik soruyu yanıtlayarak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Seyircinin ve yarışmacının heyecanı ekrana yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:16
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    Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanı

    ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster programında nefesler tutuldu.

    Yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı, performansı ile izleyiciyi büyüledi.

    Milyonluk soruyu gördü

    Alıcı, yanıtlarıyla 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

    Pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Batu Alıcı'ya sorulan 400 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:

    Kim Milyoner Olmak İster de milyonluk soru heyecanı #1

    "Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?"

    A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA

    B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA

    C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA

    D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA

    Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanı VİDEO

    400 bin TL'lik barajı geçti

    Biraz düşündükten sonra yanıt veren genç, "C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara" şıkkını seçti.  Böylece Alıcı 400 bin TL'lik barajı başarıyla tamamlamış oldu.

    Hem sunucu İmirzalıoğlu hem de seyircilerin takdirini toplayan Alıcı, kendisi de sevincini yansıttı.

    Milyonluk cevap bir sonraki hafta yayınlanacak

    Genç yarışmacı böylece 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Alıcı'nın 1 milyon TL'lik soru ve verdiği yanıt ise gelecek hafta ekranlarda olacak.

    Kim Milyoner Olmak İster de milyonluk soru heyecanı #2


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