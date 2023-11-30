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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: ODTÜ mezunu da bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: ODTÜ mezunu da bilemedi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. 10 bin TL değerindeki 3. soruda yarışmacı joker hakkını kullandı. Ancak ODTÜ mezunu joker de soruyu bilemedi.