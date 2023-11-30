Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: ODTÜ mezunu da bilemedi

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine heyecanlı bir bölümle izleyicinin karşısına çıktı.
Aşçılık bölümü öğrencisi olan ve daha önce profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacı Rukiye İkra Ağca, 4. soruda yarışmadan elendi.
İlk olarak benzetme sorusu ile karşılaşan Ağca'ya ilk soruyu başarıyla tamamladı.
İkinci soru olan defter sorusuna da doğru cevap veren yarışmacı 3. soruyu görmeye hak kazandı.
Yarışmacı 3. soruda seyirci joker hakkını kullanarak doğru cevabı buldu.
ODTÜ mezunu soruyu bilemedi
Daha sonra dördüncü soru olan, "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu.
Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu.
Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı ilk olarak joker hakkını kullandı.
ODTÜ mezunu olduğu belirtilen joker de cevabı bilemedi.
Cevabı bulamadı: Yarışmadan çekildi
Daha sonra yarı yarıya joker hakkını kullanan kadın cevabı bulamayınca "Çok üzüldüm" diyerek yarışmadan çekilme kararı kaldı.
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı teselli ederek ortalamanın nasıl hesaplandığını anlattı ve doğru cevabın A şıkkı 3 olduğunu söyledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış