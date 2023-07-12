ensonhaber.com

ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son olarak dün akşam yayınlanan programa Melda Kara isimli yarışmacı katıldı.

Yarışmacıya "Bizim vilayet Meclis-i Mebusan'a 5 mebus yolladı" cümlesini kuran biri hangi yüzyılda yaşamış olabilir?" sorusu soruldu.

Kararsız kaldı seyirci jokerini kullandı

Kara, sorunun ardından seyirci joker hakkını kullandı.

Seyirciler, soruya 'D-19'uncu' cevabını verse de yarışmacı Kara ikna olmadı.

Kara, seyircilerin tercih ettiği 'D' şıkkı yerine 18 olan 'C' şıkkını seçti.

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenmedi: Yarışmadan elendi

Bu sefer de seyirciye inanmadı: Elendi

Yanlış şıkkı seçen yarışmacı programa veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Kara 2 bin liralık ödülle yarışmadan ayrıldı.