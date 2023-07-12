Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenmedi: Yarışmadan elendi

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ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak dün akşam yayınlanan programa Melda Kara isimli yarışmacı katıldı.
Yarışmacıya "Bizim vilayet Meclis-i Mebusan'a 5 mebus yolladı" cümlesini kuran biri hangi yüzyılda yaşamış olabilir?" sorusu soruldu.
Kararsız kaldı seyirci jokerini kullandı
Kara, sorunun ardından seyirci joker hakkını kullandı.
Seyirciler, soruya 'D-19'uncu' cevabını verse de yarışmacı Kara ikna olmadı.
Kara, seyircilerin tercih ettiği 'D' şıkkı yerine 18 olan 'C' şıkkını seçti.
Bu sefer de seyirciye inanmadı: Elendi
Yanlış şıkkı seçen yarışmacı programa veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Kara 2 bin liralık ödülle yarışmadan ayrıldı.