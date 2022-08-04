Kim Milyoner Olmak İster'de yanlış anladığı sorudan 50 bin lira kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de yanlış anladığı sorudan 50 bin lira kazandı

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılardan biri, 50 bin TL değerindeki soruyu yanlış anlayarak doğru yanıta ulaştı.

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Programda, yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu.

Şık değiştirip kazandı

Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu.

Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.

Soruyu yanlış anlaması işine yaradı

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu.

Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgili de yapmış olabileceğini, 'Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir' sözleriyle açıkladı.

"Hayattaki en büyük şansım bu olabilir"

Kenan İmirzalıoğlu, burada bir yanlışlık olduğunu söyledi ve "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor." dedi.

"Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu." diyen İmirzalıoğlu'na yarışmacı, "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım." dedi.