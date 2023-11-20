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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı gözyaşlarını tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performansıyla dikkat çeken Beril Çavuş, cevabını doğru bildiği sorunun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.