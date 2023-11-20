ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan doruktaydı.
Programa katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi.
Başarılı performansıyla dikkat çekti
Baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Köpek Kalbi ve Behemot adlı kedinin 'hakkımızda hükmü tarih verir' sözünün geçtiği 'Usta ile Margarita' kitaplarının yazarı kimdir?" sorusu çıktı.
Çavuş, daha sonra yarı-yarıya joker hakkını kullandı.
Cevabı bilmeyen yarışmacı, kendisine en yakın şık olan 'A- Mihail Bulgakov' cevabını verdi.
Soruyu doğru bildi: Gözyaşlarını tutamadı
Doğru cevabı bilen yarışmacı, ikinci baraj sorusunu da bildi.
Soruyu doğru bilen yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öte yandan yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
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