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    Kısmetse Olur'da Aybüke ile Cansel kavga etti

    Cansel ve Aybüke arasında yaşanan tartışma sonrası arbede yaşandı. Fiziksel temas olaya dahil olurken, iki yarışmacı da sarı kart ile uyarı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:01
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    Kısmetse Olur'da Aybüke ile Cansel kavga etti

    Dijital platformda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, kısa sürede izleyicinin odağı oldu.

    Gelin ve damat adaylarının ev içerisinde yaşadığı olaylar, sosyal medyada gündem oluyor.

    Yarışmaya damga vuran bir olay ise Aybüke ve Cansel arasında gerçekleşti.

    "Yılansın"

    Yarışmacıların uyarı almasına neden olan olayda; Aybüke, Cansel'in yanından "Yılan, yılansın." diyerek geçti.

    Bu sözlere öfkelenen Cansel ise elindeki bardağı ile Aybüke'nin üzerine yürüdü.

    Bu sırada Aybüke'nin üzerine meyve suyunun dökülmesi gerginliği alevlendirdi.

    Yaşanan arbede sırasında Aybüke de elindeki meyve suyunu Cansel'in üzerine döktü.

    Kısmetse Olur'da Aybüke ile Cansel kavga etti ViDEO

    Fiziksel temas

    İkili arasında alevler giderek yükselirken öfkesine hakim olamayan Aybüke, Cansel'e fiziksel temasta bulundu.

    Yaşanan olay sonrası iki yarışmacı da sarı kart ile uyarı aldı.


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