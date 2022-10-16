Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın bölüm başı istedikleri ücret

“Kral Kaybederse” adlı dizisinin yapımcısı, bölüm başı toplamda 2,5 milyon lira isteyen oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’dan vazgeçti. Dizi için başka oyunculara bakılıyor.

Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini kaleme alarak piyasaya sunduğu “Kral Kaybederse” romanı, yeni sezonda Star TV'de dizi olarak ekrana gelecek.

Dizinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya oldu.

Toplamda 2,5 milyon istediler

Yakında çekimlerine başlanması planlanan dizi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başına 1,5 milyon lira istedi.

Bunu duyan Sarıkaya da 1 milyon da karar çıktı.

Yeni oyuncular aranıyor

Ancak oyuncuların talepleri, yapımcı tarafından uygun görülmedi.

Tatlıtuğ ve Sarıkaya’dan vazgeçen yapımcının, yeni oyuncu arayışına girdiği öne sürüldü.