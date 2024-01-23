FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK’ün verdiği yayın durdurma cezası sonrası dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı dizi, reytinglerde adeta bomba etkisi yarattı.
Yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümün ardından heyecanla beklenen yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...
Zeynep kaçıyor
Levent karakteri, Cüneyd'in geçmişindeki sırları çözmeye yönelik kararlı bir çaba içerisinde. Mira’nın annesi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.
Öte yandan Zeynep’in küçük yaşta Cüneyd ile evlendirileceğini duyan Levent, hemen harekete geçiyor. Zeynep ve Meryem’i kaçırıyor.
İşte Kızıl Goncalar 4. bölüm fragmanı...