Kızıl Goncalar, o diziyi tahtından etti! Final yapıyor… Pazartesi günleri ekranlarda yaşanan reyting savaşında, Kızıl Goncalar dizisi büyük bir çıkış yakalayarak rakip diziyi geride bıraktı. Bu başarısının sonucunda ekranların sevilen dizisi, final kararı aldı.

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Yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyada büyük tartışma yaratan Kızıl Goncalar dizisi, reytinglerde zirveye oynuyor.

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizi için RTÜK inceleme başlatmıştı.

Kızıl Goncalar, dün akşam ikinci bölümüyle ekranlarda yer aldı. Dizinin sosyal medyada büyük ses getirmesi reytinglere de yansıdı.

Tartışmaların hedefi olan Kızıl Goncalar, ikinci bölümüyle pazartesi akşamı reyting sıralamasında büyük bir başarı elde etti. Dizinin 7.85 ABC1 reytingleriyle 1. sırada yer aldığı görüldü. Ayrıca, 5.85 ve 6.81 reytinglerle 2. sırada da yer alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kızıl Goncalar’ın bu başarısı, fenomen diziyi tahtından etti. Final kararı duyanları şoke etti.

Kızıl Goncalar, Safir dizisini bitirdi

ATV'nin yayınladığı Safir dizisi, seyircilerden gelen ilgiye rağmen beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.

Total'de 3.26 reyting ile tutunmaya çalışan dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde sırasıyla 1.45 ve 2.57 reyting alarak büyük bir düşüş yaşadı. Bu olumsuz reyting performansı sonucunda Safir dizisi, ani bir kararla final yapma kararı aldı.

Sosyal medyada Kızıl Goncalar dizisinin Safir dizisine final yaptırdığı iddiaları dolaşmaya başladı.