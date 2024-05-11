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Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'ni 62. bölümüyle ekrana geldi.
Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i derinden etkilerken, Görkem'in entrikaları da hız kesmeden devam etti.
Dizinin yeni bölümü 17 Mayıs Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti 63. bölüm ilk fragmanı da yayınlandı.
Fragmanda, Giray'ın Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar vermesiyle Ünal ailesine daha da yakınlaşması dikkat çekiyor. Bu durum Fatih'i rahatsız ederken, Görkem de Fatih'in mutsuzluğunu fırsata çevirmek için yeni planlar yapıyor.
İşte yeni bölümden 1. fragman...