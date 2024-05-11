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Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 1. fragman: Fatih bin pişman! "Doğa bana dönmez ki.."

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 1. fragman: Fatih bin pişman! "Doğa bana dönmez ki.." Kızılcık Şerbeti'nin 63'üncü bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Doğa ve Giray'ın yakınlaşması damga vururken, Fatih'in ise pişmanları oynadığı görüldü.