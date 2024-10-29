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Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi.

Heyecan dozu her hafta biraz daha yükselen dizide, karakterlerin yaşadığı derin çatışmalar ve şaşırtıcı olaylar izleyenlere adeta duygu fırtınası yaşatıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın bulunduğu dizi, reytinglerdeki başarısını korurken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Peki, yeni bölümde neler yaşanacak?

ÜNAL AİLESİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa ve Nilay'ın arasını bozan Görkem, ilk intikamını Pembe'den alıyor.

Peki, Mustafa ve Nilay boşanacak mı? Pembe'nin başına neler gelecek? İşte Kızılcık Şerbeti 74. bölüm 2. fragman...