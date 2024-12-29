Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragman heyecanı! Yangından kurtulamayanlar...

Yağmur Dinç

Show TV'nin seküler-muhafazakar çatışmasını evlilik ve aileler üzerinden ele alan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.

Her bölümünde ayrı bir olay yaşanan dizi, bu sefer izleyicileri şoke etti.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngor, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı dizi, 82. bölümüyle damga vurdu.

Son bölümde yılbaşı yemeğinde buluşan herkes, alevlerin arasında kaldı.

Görkem'in çıkardığı yangından 4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı haberi geldi.

O dakikalarda sona eren Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı heyecanla sorgulanıyor.

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 83. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti'nde kimler öldü? gibi sorular araştırılıyor.

İşte dizideki son durum ve fragmana dair detaylar...

HENÜZ YAYINLANMADI

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde izleyicilerle buluşması bekleniyor.