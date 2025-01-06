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Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin merakını giderdi.

Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilen yeni bölümden ilk fragman geldi.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi başarılı isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Görkem’in yangın girişiminin ardından diziden ayrılan isimler merak konusu olmuştu. Bakın yeni bölümde neler olacak.

YANGINDA HAYATINI KEYBEDENLER...

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Görkem'in cenazesi, izleyicilerin gönlüne su serpti. Ancak Görkem, tek başına gitmedi.

Yangından ağır yaralı çıkan isimlerden biri de Nilay oldu. Hastaneden gelen bir telefonla aile yerle bir oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı...