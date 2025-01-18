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Haber Merkezi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın etkileyici performanslarıyla hayat bulan dizi, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde, izleyicileri hangi sürprizler ve duygusal anların beklediği ise şimdiden merak konusu.

KIVILCIM HAMİLE!

Nilay'ın hayata geri dönüşü tüm aileyi bir araya topladı. İmam, Nursema ve Firaz arasında her şey netleşiyor. Pembe, Nursema'yı tekrar evlendirmek istiyor. Peki, Nursema kiminle evlenecek?

Öte yandan yeniden bir ilişkiye başlayan Kıvılcım ve Ömer'e müjdeli haber geliyor. Kıvılcım hamile olduğunu öğreniyor. Peki, Ünal ailesinin tepkisi ne olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 85. bölüm fragmanı...