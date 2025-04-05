Kızılcık Şerbeti 96. bölüm 1.fragmanı: Pembe, kalpten gidiyor...

Yağmur Uçar

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri dumur etti.

Dün akşam yayınlanan yeni bölüm, milyonları ekrana kilitledi.

Kızılcık Şerbeti'nin 95. Bölümünde; Kıvılcım’ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatıldı.

Oteldeki hareketlilikten gözü korkan Abdullah, Işıl ile yaşayacakları bir ev tuttu.

Abdullah’ın sırrını bir süre saklayan Nilay, daha fazla dayamadı ve Pembe’ye söyledi. Haberi duyunca yıkılan Pembe hızla bir intikam planının peşine düştü.

Işıl'ı herkesin içinde rezil eden ve tokat atan Pembe'nin yaptıklarına herkes şoke oldu.

YENİ FRAGMAN

Gözler ise yeni bölüme çevrildi.

Kızılcık Şerbet, 96. bölüm 1. fragmanı ise yine oldukça hareketli.

Elinden geleni ardına koymayan Pembe, hastane odasında görüldü. Sağlık sorunları ile uğraşan ve Abdullah'ı bırakmak istemeyen Pembe Hanım, Işıl ile bir kez daha yüzleşecek.

İşte yeni bölüm fragmanı...