Kızılcık Şerbeti hayranları yıkılacak! Final kararı… Gönüllerde taht kuran Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun hastalığı büyük krize neden oldu. Final kararı izleyicileri şaşkına uğrattı.

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Geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yeni bölümü, izleyenleri yine büyülemeyi başardı.

Dizinin bu haftaki bölümünde, Nihal'in Mustafa'yı aldatıp aldatmadığı ve Alev'in Apo'yu terk edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Ancak beklenmedik bir gelişme, tüm planları altüst etti.

Kızılcık Şerbeti'nin en önemli karakterlerinden biri olan Apo'yu canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, kısa bir süre önce beyin kanaması geçirmişti.

Bu üzücü olay, dizinin geleceği konusunda da endişeleri beraberinde getirdi.

Settar Tanrıöğen'in yaşadığı sağlık sorunu, dizinin ilerleyen bölümlerinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yarattı.

Final iddiası şoke etti

Son dedikodular, ünlü oyuncunun geçirdiği beyin kanaması ve rahatsızlığı nedeniyle yeni bölümlerde yer almayacak olmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin krize girdiğini gösteriyor.

Dizinin yapımcı ekibi, yaşanan duruma çözüm bulmak için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Bu formüller arasında ilk olarak, dizinin erkenden sezon finali yapması yer alıyor. Bu şekilde, Apo karakterinin diziden uzaklaşması engellenmeye çalışılıyor. Bu süreçte, dizinin mevcut senaryosuna sadık kalınarak ilerlenecek ve beklenen arada ünlü oyuncunun sağlığına kavuşması bekleniyor.

İkinci senaryo ise Alev ve Apo karakterlerini boşanıncaya kadar yurt dışına göndermek. Bu süreçte ikilinin diziye geri dönmesi planlanıyor, ancak boşanma aşamasının tamamlanması bekleniyor. Eğer ünlü oyuncu sağlığına kavuşamaz veya devam etmek istemezse, Apo karakterine yeni bir isim atanması düşünülüyor.